Кузнецов назвал причины успешной серии ЦСКА

Бывший футболист столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об успешной серии «армейцев» в рамках Премьер-лиги.

«Первая причина победной серии — стабильность состава. Какая-то уже сыгранность появилась. Реализация моментов в последних матчах хорошая. Ну и самоотдача. Это самые главные факторы в футболе, которые влияют на результат», — заявил Кузнецов, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По мнению эксперта, подопечные Владимира Федотова имеют шансы на серебро по итогам сезона, однако многое будет зависеть от игр с прямыми конкурентами по турнирной таблице. Отдельно Кузнецов прокомментировал отсутствие Хорхе Карраскаля в стартовом составе «армейцев», выразив мнение, что полузащитник снизил требования к себе.

Напомним, что ЦСКА находится на четвёртом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от второй строчки лишь на два очка за семь туров до конца сезона.