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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузнецов назвал причины успешной серии ЦСКА

17 Апреля 2023 • 20:28 Комментировать
Урал
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Бывший футболист столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об успешной серии «армейцев» в рамках Премьер-лиги.

«Первая причина победной серии — стабильность состава. Какая-то уже сыгранность появилась. Реализация моментов в последних матчах хорошая. Ну и самоотдача. Это самые главные факторы в футболе, которые влияют на результат», — заявил Кузнецов, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По мнению эксперта, подопечные Владимира Федотова имеют шансы на серебро по итогам сезона, однако многое будет зависеть от игр с прямыми конкурентами по турнирной таблице. Отдельно Кузнецов прокомментировал отсутствие Хорхе Карраскаля в стартовом составе «армейцев», выразив мнение, что полузащитник снизил требования к себе.

Напомним, что ЦСКА находится на четвёртом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от второй строчки лишь на два очка за семь туров до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Кузнецов
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