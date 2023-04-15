Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что пенальти в ворота ЦСКА назначен верно

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл на 65-й минуте матча 23-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА, когда в ворота столичного клуба был назначен 11-метровый удар, который по итогу реализовал нидерландский форвард Рай Влут.

«65' минута, «Урал» - ЦСКА

Безбородов принял верное решение и назначил 11-метровый удар.

Игрок ЦСКА взял в замок игрока «Урала» и повалил его на газон.

Правильное решение: 11-метровый удар», - написал Федотов в своём телеграм-канале.

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.ru.