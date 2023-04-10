Кузнецов: «Верю, что из Торопа вырастет отличный вратарь»

Главный тренер медийного футбольного клуба 2DROTS и известный в прошлом игрок «армейцев» Москвы Дмитрий Кузнецов оценил выход на игру против «Химок» (3:0) в составе ЦСКА молодого голкипера Владислава Торопа.

«Нравится, что ему дают играть. В первое время он будет ошибаться и это неизбежно, но с опытом он будет увереннее и надёжнее», - делится специалист с Metaratings, добавив, что верит в то, что из Торопа вырастет отличный вратарь.

Владиславу Торопу всего 19 лет, однако на его счету за ЦСКА в текущем сезоне набралось уже восемь матчей, включая и Кубок России. В них он пропустил пять голов.