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Кузнецов: «Верю, что из Торопа вырастет отличный вратарь»

10 Апреля 2023 • 21:53 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
15.04 16:30

Главный тренер медийного футбольного клуба 2DROTS и известный в прошлом игрок «армейцев» Москвы Дмитрий Кузнецов оценил выход на игру против «Химок» (3:0) в составе ЦСКА молодого голкипера Владислава Торопа.

«Нравится, что ему дают играть. В первое время он будет ошибаться и это неизбежно, но с опытом он будет увереннее и надёжнее», - делится специалист с Metaratings, добавив, что верит в то, что из Торопа вырастет отличный вратарь.

Владиславу Торопу всего 19 лет, однако на его счету за ЦСКА в текущем сезоне набралось уже восемь матчей, включая и Кубок России. В них он пропустил пять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Кузнецов Владислав Тороп
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УРАЛ ЦСКА МОСКВА
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