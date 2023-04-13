Пономарёв назвал лучших игроков ЦСКА в нынешнем сезоне

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв назвал игроков московской команды, которые в нынешнем сезоне проявили себя лучше остальных.

«В ЦСКА в этом сезоне сильно отличается полузащитник Иван Обляков. Он прибавил в физике, технике и желании. Естественно, наш капитан — Игорь Акинфеев. Он надёжно прикрывает ворота «армейцев», практически на сухую», — приводит слова Пономарёва Betonmobile.ru.

Также ветеран подчеркнул, что с такими игроками у ЦСКА есть хорошие перспективы в чемпионате и Кубке России.

После 22 туров РПЛ «армейцы» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 41 набранное очко. Также ЦСКА дошёл до финала Кубка России Пути РПЛ, где встретится с «Уралом».