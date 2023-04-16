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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «ЦСКА лучше сфокусироваться на Кубке России»

16 Апреля 2023 • 23:51 Комментировать
Урал
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Экс-футболист московского ЦСКА Александр Гришин считает, что команде лучше сделать приоритетной целью победу в Фонбет Кубке России, так как в чемпионате армейцам уже ничего не светит даже несмотря на победу над «Уралом» в очередном, двадцать третьем туре РПЛ. По мнению Гришина, в Кубке больше шансов достичь желаемых целей.

- В ситуации, когда нет европейских турниров, Кубок России приобрел особый статус. Поэтому ЦСКА должны отдавать все силы и приоритет Кубку. Сезон без победы в Кубке будет казаться не самым удачным, - цитирует Гришина Sport24.

В последний раз ЦСКА побеждал в Кубке России в далеком 2013 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Гришин
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