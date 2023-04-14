Агент Ранджеловича рассказал о состоянии футболиста

Василис Панагиотакис, представитель полузащитника «Урала» Лазара Ранджеловича, рассказал о состоянии футболиста.

«У Лазара нет никакой травмы, тренерский штаб оставил его в запасе для профилактики, чтобы он мог получить немного отдыха. Он полностью здоров и готов играть», — заявил агент 25-летнего футболиста в интервью изданию «РБ Спорт». Также Панагиотакис отметил, что его клиент сможет набрать форму после неудачного начала второй части сезона, но для этого нужно подождать.

Напомним, что в текущей кампании Лазар Ранджелович провёл 20 матчей в футболке «Урала», забив три гола при четырёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего полузащитника в 2,5 миллиона евро.