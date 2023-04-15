Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу «армейцев» в матче против «Урала».

«В принципе, я ожидал победы ЦСКА. Но я думал, что счет будет 1:0, а получилось 2:1. Ну, это нормально. Все-таки играли на чужом поле, плюс «Урал» - неудобный соперник. ЦСКА сейчас на ходу, с нами трудно играть. Оборона в порядке, Акинфеев тоже. Немного меня беспокоит Дивеев, он иногда проигрывает единоборства. Это из-за того, что у него нет стартовой скорости. Может, просто форму не набрал пока.

Полузащита у нас тоже в порядке. Обляков сейчас здорово себя чувствует. Он уже заматерел. Зайнутдинов меня настораживает. И сейчас он заработал пенальти в свои ворота. Дело в том, что он паникует в своей штрафной. Заболотный опасен в штрафной, удачно забил гол сегодня. Он смелый игрок, который не боится единоборств. Чалов, наоборот, более интеллигентный. Играет на чистых мячах, а борьбы не любит. Но он умнее играет. Они дополняют друг друга, поэтому тандем хороший сейчас у них. Думаю, что мы займем второе место в этом сезоне», - сказал Пономарёв.