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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин – об интересе «Зенита» к Дивееву: «Питер может сделать ставку на более молодого игрока»

11 Апреля 2023 • 15:07 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
15.04 16:30

Бывший форвард «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал интерес петербургского «Зенита» к центральному защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

«Питер может сделать ставку на более молодого игрока или, как они любят, на какого-нибудь иностранца», – сказал Булыкин в интервью «Газета.Ру».

23-летний Дивеев в этом сезоне провёл 12 поединков в чемпионате России, где записал на свой актив по одному голу и результативной передаче.

Булыкин также отметил, что важную роль в переходе может сыграть желание самого Дивеева или финансовое предложение со стороны «сине-бело-голубых». Дмитрий не исключает, что защитник вполне может согласиться на более выгодный контракт в другой команде.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Булыкин Игорь Дивеев
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