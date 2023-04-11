Канчельскис – о Талалаеве в «Химках»: «Это какой-то цирк»

Андрей Канчельскис высказался о третьем клубе Андрея Талалаева в текущем сезоне – подмосковных «Химках». Напомним, что о назначении специалиста в клуб-аутсайдер Премьер-лиги стало известно сегодня днём.

«Вылетят в Первую лигу, это какой-то цирк. Думаю, руководству «Химок» просто по-нраву устраивать шоу и они хотят переплюнуть президента «Палермо», однажды такой же чудик поменял семь тренеров за сезон», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что начал сезон Талалаев в грозненском «Ахмате», после в октябре встал у руля «Торпедо». Третьим его клубом в сезоне стали «Химки».