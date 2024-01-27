Брайтвайт может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ

Нападающий «Эспаньола» Мартин Брайтвайт может перебраться в Английскую премьер-лигу.

По информации Daily Express, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» были предложены услуги 32-летнего бывшего форварда «Барселоны» Брайтвайта, который на данный момент выступает вместе с «Эспаньолом» во второй по силе испанской лиге. Подробности возможного трансфера не сообщаются.

В нынешнем сезоне Брайтвайт появился на поле в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и стал автором одной результативной передачи.

Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermark оценивает стоимость игрока в три с половиной миллиона евро.