«Ливерпуль» и «Челси» огласили составы на очную игру АПЛ

Меньше часа осталось до одного из главных матчей 22 тура АПЛ, в рамках которого «Ливерпуль» будет принимать лондонский «Челси». Оба клуба огласили свои стартовые составы.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Гомес, Конате, Брэдли, Джонс, Макалисстер, Собослаи, Жота, Нуньес, Диас.

«Челси»: Петрович, Дисаси, Силва, Бадьяшиль, Чилуэлл, Кайседо, Фернандес, Галлахер, Палмер, Мадуэке, Стерлинг

Напомним, что «красные» являются единоличными лидерами АПЛ прямо сейчас, у команды Юргена Клоппа на данный момент 48 очков. Положение у «Челси» заметно хуже – лишь 10-е место таблицы и 31 балл в активе.

Следить за ходом игры можно в нашей текстовой трансляции.