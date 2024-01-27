Радимов: «Игроки «Ливерпуля» постараются сделать всё, чтобы Клопп ушёл из клуба с трофеями»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал информацию о решении главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа покинуть английский клуб.

Напомним, вчера, 26 января, немецкий специалист объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. Напомним, Клопп возглавляет мерсисайдцев с 2015 года.

По мнению Радимова, футболисты «красных» постараются отблагодарить своего наставника выигранными трофеями.

«Игроки постараются сделать всё, чтобы Клопп ушёл из клуба с трофеями, и постараются проводить его очень красиво. Видно, какая «химия» между командой и тренером», — сказал Радимов в эфире программ «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После 21 проведённого матча в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу. Напомним, что ранее Клопп приводил мерсисайдцев к победам в АПЛ и Лиге чемпионов.