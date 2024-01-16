Романо ответил, будет ли «Челси» платить 100 миллионов евро за нападающего «Спортинга»

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш вряд ли вернётся в Англию в этом месяце. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, бывший игрок «Ковентри» не перейдёт в лондонский «Челси», которому ранее приписывали интерес к шведскому форварду.

Источник сообщает, что «Челси» не делал никаких предложений по трансферу Дьёкереша. Более того, в клубе знают, что нападающего будет сложно заполучить из-за наличия в контракте со «Спортингом» суммы отступных в размере 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дьёкереш отметился 11 голами и 8 результативными передачами в чемпионате Португалии. 25-летний Виктор проводит дебютную кампанию за лиссабонский «Спортинг».