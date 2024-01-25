Почеттино: «Челси» не нужны трансферы в январе, мы хотим выигрывать трофеи, а не подписывать новичков»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о надобности команды в подписании новых футболистов. В это трансферное окно «Челси» пока не купил и не продал ни одного игрока.

«Челси» не нужны трансферы в январе, мы хотим выигрывать трофеи, а не подписывать новичков. Я полностью доволен нынешним составом. Тем не менее, вероятно, что на последней неделе трансферного окна кое-что произойдёт. Нам нужно быть к этому готовыми», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» сейчас занимает девятую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Недавно «синие» вышли в финал Кубка лиги, где в конце февраля сыграют с «Ливерпулем».