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«Челси» готов продать Брою, не покупая ему замену

29 Января 2024 • 12:53 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
1 1.58 X 4.50 2 5.10
31.01 23:15

Лондонский «Челси» до конца трансферного окна может лишиться форварда. По информации от журналиста Низара Кинселлы, руководство «пенсионеров» продаст нападающего Армандо Брою, если получит подходящее предложение.

Источник сообщает, что «Челси» может продать Брою даже если не найдёт испанскому форварду прямую замену. Ранее лондонцы были связаны с Джоном Дураном из «Астон Виллы», но колумбиец недавно получил травму.

22-летний Броя в этом розыгрыше чемпионата Англии отметился одним забитым голом. Ранее футболиста связывали с трансфером в лондонский «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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