Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем

Бывший футболист «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о долгосрочной замене Мохамеду Салаху.

Контракт египетского форварда истекает в 2025 году, но уже грядущим летом его может переманить один из саудовских клубов.

«Нуньес выглядит тяжеловато в некоторых аспектах игры, но в некоторых компонентах он исключителен. Очевидно, что Салах не будет в «Ливерпуле» вечно, поэтому однажды кому-то придётся заменить его, компенсировать нехватку его голов.

Вероятно, Нуньес – единственный парень в нынешней команде, у которого есть необходимые возможности для этого. Я вижу, что он превращается в серьёзную силу в АПЛ. При этом, конечно, я также вижу, что он ещё не готов до конца, но некоторые вещи, которые он делает, поражают воображение», – сказал в интервью TalkSPORT Оуэн.