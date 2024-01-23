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Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем

23 Января 2024 • 23:47 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Бывший футболист «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о долгосрочной замене Мохамеду Салаху.

Контракт египетского форварда истекает в 2025 году, но уже грядущим летом его может переманить один из саудовских клубов.

«Нуньес выглядит тяжеловато в некоторых аспектах игры, но в некоторых компонентах он исключителен. Очевидно, что Салах не будет в «Ливерпуле» вечно, поэтому однажды кому-то придётся заменить его, компенсировать нехватку его голов.

Вероятно, Нуньес – единственный парень в нынешней команде, у которого есть необходимые возможности для этого. Я вижу, что он превращается в серьёзную силу в АПЛ. При этом, конечно, я также вижу, что он ещё не готов до конца, но некоторые вещи, которые он делает, поражают воображение», – сказал в интервью TalkSPORT Оуэн.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Майкл Оуэн Мохамед Салах Дарвин Нуньес ещё теги

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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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