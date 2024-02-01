Клопп оценил игру Нуньеса в матче против «Челси»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о выступлении нападающего Дарвина Нуньеса в поединке с «Челси».

Уругваец отметился результативной передачей, но мог добавить к этому несколько забитых мячей. Форвард четырежды попал в каркас ворот и не реализовал пенальти. В общей сложности он нанёс 11 ударов, но так и не поразил ворота.

«Дарвин был разочарован самим собой, когда не забил пенальти, но он всё равно молодец. Ему действительно пришлось непросто. Позже он пробил в перекладину головой. Самое главное – он остаётся нацеленным на ворота, несмотря на все разочарования. Он в отличной форме, ему просто не везёт», – передаёт BBC комментарии Клоппа.