​Рио Фердинанд: «Былой «Ливерпуль» возвращается»

В Англии проходят матчи двадцать второго тура Премьер-лиги, в среду «Ливерпуль» крупно обыграл «Челси» - 4:1. Рио Фердинанд считает, что команда Юргена Клоппа всерьез претендует на чемпионский титул и обязательно постарается доказать это в следующем матче - против «Арсенала».

- Если «Ливерпуль» на выходные обыграет еще и «Арсенал» и создаст себе пятиочковый задел, то они будут задавать тон в чемпионате. Все команды понимают, что былой «Ливерпуль», двух-трехлетней давности, вернулся, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.

В последний раз «Ливерпуль» побеждал в чемпионате Англии в 2020 году.