В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу

«Ливерпуль» принял решение насчёт будущего нападающего Дарвина Нуньеса, который проводит второй сезон за команду после перехода из лиссабонской «Бенфики» за 80 миллионов евро.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в мерсисайдском клубе довольны прогрессом Нуньеса. В команде считают, что в будущем уругвайский футболист будет становиться только лучше.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 24-летний нападающий отметился 7 голами и 6 результативными передачами. В остальных турнирах Нуньес записал на свой актив 4 мяча и 4 ассиста. При этом у Дарвина в этом сезоне были проблемы с реализацией.