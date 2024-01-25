Салах не горит желанием переходить в клуб из Саудовской Аравии

Клубы из Саудовской Аравии вновь попробуют переманить нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Мерсисайдцы отказались продавать своего лидера в прошедшее трансферное окно. По заявлениям инсайдера Дэвида Орнштейна, предстоящим летом представители чемпионата Саудовской Аравии с высокой вероятностью предпримут новую попытку приобрести Салаха, но сделать это будет непросто. По данным источника, сам египетский футболист хотел бы продолжить выступать на уровне ведущих европейских лиг.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Мохамеда Салаха в 65 млн евро. Контракт 31-летнего форварда с «Ливерпулем» рассчитан до 2025 года.