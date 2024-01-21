«Челси» отпустит Брою в аренду при определённом условии

Лондонский «Челси» готов рассмотреть предложения по аренде нападающего Армандо Брои.

22-летний форвард не смог пробиться в стартовый состав команды Маурисио Почеттино, и руководство «синих» рассматривает возможность расставания с игроком для привлечения дополнительных средств.

По сведениям журналиста Алана Никсона, «Челси» готов отпустить Брою в аренду, если в сделку будет включено обязательство последующего выкупа албанца за 35 млн фунтов стерлингов (почти 41 млн евро). Такой вариант может значительно упростить ситуацию для заинтересованных клубов, испытывающих трудности с финансовым фэйр-плей.