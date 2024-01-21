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«Челси» отпустит Брою в аренду при определённом условии

21 Января 2024 • 01:49 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Лондонский «Челси» готов рассмотреть предложения по аренде нападающего Армандо Брои.

22-летний форвард не смог пробиться в стартовый состав команды Маурисио Почеттино, и руководство «синих» рассматривает возможность расставания с игроком для привлечения дополнительных средств.

По сведениям журналиста Алана Никсона, «Челси» готов отпустить Брою в аренду, если в сделку будет включено обязательство последующего выкупа албанца за 35 млн фунтов стерлингов (почти 41 млн евро). Такой вариант может значительно упростить ситуацию для заинтересованных клубов, испытывающих трудности с финансовым фэйр-плей.

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