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Энцо Фернандес: «Надеюсь, я ещё смогу оправдать ожидания болельщиков»

17 Января 2024 • 14:37 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес не теряет надежд оправдать ожидания болельщиков. Год назад аргентинец перебрался на «Стэмфорд Бридж» из лиссабонской «Бенфики» за рекордные для АПЛ деньги – 121 миллион евро.

«Первые полгода были для меня сложными, но в новом сезоне всё стало легче. Испаноговорящий тренерский штаб сильно облегчил мне жизнь. Я работаю над тем, чтобы достичь своего лучшего уровня. Надеюсь, что ещё смогу оправдать ожидания болельщиков», – цитирует Фернандеса официальный сайт «Челси».

Отметим, что сегодня Фернандесу исполнилось 23 года. В этом сезоне Энцо отметился в АПЛ двумя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Фернандес

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