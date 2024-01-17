Энцо Фернандес: «Надеюсь, я ещё смогу оправдать ожидания болельщиков»

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес не теряет надежд оправдать ожидания болельщиков. Год назад аргентинец перебрался на «Стэмфорд Бридж» из лиссабонской «Бенфики» за рекордные для АПЛ деньги – 121 миллион евро.

«Первые полгода были для меня сложными, но в новом сезоне всё стало легче. Испаноговорящий тренерский штаб сильно облегчил мне жизнь. Я работаю над тем, чтобы достичь своего лучшего уровня. Надеюсь, что ещё смогу оправдать ожидания болельщиков», – цитирует Фернандеса официальный сайт «Челси».

Отметим, что сегодня Фернандесу исполнилось 23 года. В этом сезоне Энцо отметился в АПЛ двумя голами.