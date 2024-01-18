Стало известно, почему «Челси» не хочет Бензема и Фирмино

Лондонский «Челси» ранее отказался от варианта с арендой Карима Бензема и Роберто Фирмино, которые хотят покинуть Саудовскую Аравию. Журналист Низар Кинселла рассказал о причинах, по которым «синие» отказались от приглашения опытных форвардов на краткосрочной основе.

Во-первых, Бензема и Фирмино не подходят игровому стилю главного тренера Маурисио Почеттино, а во-вторых, оба футболиста будут запрашивать большую зарплату, которую «синие» не намерены давать.

Фирмино и Бензема ранее были связаны с другими клубами Английской премьер-лиги, включая лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».