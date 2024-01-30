​Клопп высказался о состоянии Салаха

Звёздный форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму в расположении сборной Египта на Кубке африканских наций. Комментарий насчёт состояния игрока дал рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп.

«На него не оказывалось никакого давления, кроме желания как можно скорее набрать форму. Но мы не торопимся. Если бы можно было ускорять процесс выздоровления, Тьяго не выбыл бы на 10 месяцев.

Вы делаете, что можете, а параллельно ждёте. Салах не будет готов ни к ближайшей игре, ни к следующей. Он травмирован, а мышечная травма требует времени. Всё могло быть намного хуже, но он не готов и проходит реабилитацию», - сказал Клопп журналистам на пресс-конференции.

В среду, 31 января, «Ливерпуль» будет принимать «Челси».