«Вест Хэм» намерен арендовать защитника «Челси»

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба может в ближайшее время перебраться в «Вест Хэм».

24-летний футболист не пригодился нынешнему рулевому «синих» Маурисио Почеттино, однако клубу пока так и не удалось расстаться с центрбеком. По сведениям Caughtoffside, ситуация может измениться в последние дни зимнего трансферного окна: «Вест Хэм» планирует оформить аренду игрока в последние дни января. Ранее в числе претендентов на англичанина значились «Бавария», «Тоттенхэм» и «Милан».

Трево Чалоба ни разу не появился на поле в текущем сезоне. Его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 18 млн евро.