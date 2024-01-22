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Колвилл принял важное решение на фоне интереса «Ливерпуля»

22 Января 2024 • 11:31 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Центральный защитник лондонского «Челси» Леви Колвилл принял решение по своему будущему. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, англичанин не собирается покидать команду Маурисио Почеттино, несмотря на последние слухи об интересе «Ливерпуля».

Источник добавляет, что «Челси» также не намерен расставаться со своим футболистом, который летом подписал новый контракт. «Синие» видят в Колвилле большой потенциал и не собираются его отпускать.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги 20-летний Колвилл отметился одним голом и результативной передачей. Свой единственный мяч в чемпионате Леви забил «Брайтону», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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