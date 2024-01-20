Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму в поединке за сборную Египта.

31-летний футболист был вынужденно заменён в первом тайме матча Кубка Африки против Ганы (2:2). По сообщениям журналиста Джека Ласби, звёздный форвард не поможет своей сборной в поединке третьего тура групповой стадии, а также в первой встрече плей-офф, если египтяне смогут туда отобраться.

Отмечается, что Салах, вероятно, уже 31 января сможет сыграть за «Ливерпуль» в матче против «Челси», если сборная Египта завершит выступление на Кубке Африки по итогам группового этапа.

После двух туров в активе египтян два набранных очка. 22 января команда сыграет с лидером квартета – сборной Кабо-Верде, набравшей шесть баллов.