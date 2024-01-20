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Стало известно, как долго не сможет играть Салах слухи

20 Января 2024 • 01:42 Комментировать
Кабо-Верде
...
Египет
1 8.00 X 4.15 2 1.48
22.01 23:00

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму в поединке за сборную Египта.

31-летний футболист был вынужденно заменён в первом тайме матча Кубка Африки против Ганы (2:2). По сообщениям журналиста Джека Ласби, звёздный форвард не поможет своей сборной в поединке третьего тура групповой стадии, а также в первой встрече плей-офф, если египтяне смогут туда отобраться.

Отмечается, что Салах, вероятно, уже 31 января сможет сыграть за «Ливерпуль» в матче против «Челси», если сборная Египта завершит выступление на Кубке Африки по итогам группового этапа.

После двух туров в активе египтян два набранных очка. 22 января команда сыграет с лидером квартета – сборной Кабо-Верде, набравшей шесть баллов.

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Ливерпуль Сборная Египта Мохамед Салах ещё теги

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