Моррисон назвал форварда, которого должен подписать «Челси»

Бывший футболист сборной Ирландии Клинтон Моррисон считает, что «Челси» нуждается в новом нападающем.

«Синие» не смогли переиграть «Астон Виллу» в домашнем матче Кубка Англии – 0:0. Место на острие атаки лондонцев занял номинальный полузащитник Коул Палмер.

«Челси» нужен центральный нападающий. Палмер – не центрфорвард. Ходили разговоры об интересе «Челси» к Каллуму Уилсону, и если бы его действительно можно было подписать всего за 18 млн фунтов, то я бы откусил вам руку», – высказался Моррисон, выступая на BBC.

Напомним, что «Ньюкасл» готов продать Каллума Уилсона в январе за обозначенную сумму в размере 18 млн фунтов стерлингов (около 21 млн евро).