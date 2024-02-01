«Ливерпуль» установил рекорд по ударам в матчах с «Челси»

«Ливерпуль» не испытал больших проблем с обороной «Челси» в поединке Премьер-лиги.

«Красные» реализовали далеко не все свои шансы, но всё равно одержали крупную победу – 4:1. Коллектив Юргена Клоппа нанёс 28 ударов по воротам – рекордный показатель в матчах АПЛ против «Челси» за всё время сбора данных (с сезона-2003/04). Кроме того, «синие» впервые за этот же период допустили 13 ударов в створ своих ворот в поединке чемпионата Англии.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице с 51 набранным очком, на пять баллов опережая «Манчестер Сити» и «Арсенал». «Челси» занимает десятую строчку с 31 баллом на счету.