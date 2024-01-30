​Почеттино рассказал, кого не хватает «Челси» по сравнению с лидерами АПЛ

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, где бы сейчас была его команда, если бы в её составе имелся результативный нападающий.

«Трудно представить. Конечно, наличие игрока, способного забить за сезон больше 20 голов, обеспечило бы вам победы во многих матчах и больше очков. Это правда, что нам, по сравнению с командами из верхней части таблицы, возможно, не хватает таких игроков – игроков, способных делать разницу. Нам нужно стараться побеждать разными способами, потому что мы хотим выигрывать матчи», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

Ближайший матч «Челси» проведёт 31 января – против «Ливерпуля».