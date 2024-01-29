В «Челси» не знают, когда Лавия вернётся в строй

Сроки восстановления полузащитника «Челси» Ромео Лавии после травмы неизвестны. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

По информации источника, сейчас сложно назвать даже приблизительную дату возвращения в строй 20-летнего бельгийца. При этом отмечается, что нападающий Кристофер Нкунку будет готов к матчу 22-го тура АПЛ против «Ливерпуля», который состоится 31 января на стадионе «Энфилд».

Напомним, Лавия перешёл в «Челси» летом прошлого года из «Саутгемптона» за 62,1 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник успел провести в составе «синих» всего один матч, не сумев отметиться в нём результативными действиями.