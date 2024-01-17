«Ливерпуль» следит за защитником «Челси»

Центральный защитник «Челси» Леви Колвилл остаётся на радарах «Ливерпуля».

Мерсисайдцы претендовали на англичанина ещё прошлым летом, однако «Челси» категорически отказался обсуждать потенциальный трансфер 20-летнего центрбека. В августе Колвилл заключил с «синими» новым договор, рассчитанный до 2029 года, однако интерес «Ливерпуля» к игроку сохранился по сей день. Как сообщает 90min, представители «красных» внимательно следят за футболистом, чтобы начать работу над его подписанием при возникновении выгодной возможности.

В нынешнем сезоне Леви Колвилл часто играет на непрофильной для себя позиции слева в защите, что, как предполагается, может стать причиной его недовольства в будущем.