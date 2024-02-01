​Фаулер: «Нуньесу пора стать более точным»

Бывший бомбардир английского «Ливерпуля» Робби Фаулер прокомментировал уникальное достижение уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса. Тот четырежды сотряс каркас ворот в матче «Ливерпуля» с «Челси», но забить так и не сумел. Фаулер призвал Нуньеса научиться быть более хладнокровным и точным в завершающих фазах атак.

- Я думаю, что голы Нуньеса еще впереди, и это будут важные голы, но его уже нельзя считать сырым игроком, позади уже достаточно времени. Ему надо стать точнее, - цитирует слова Фаулера BBC Sport.

Напомним, что Нуньес выступает за свой нынешний клуб с 2022 года.