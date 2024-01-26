Клопп ответил на вопрос, может ли что-то повлиять на его решение об уходе из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о том, есть ли шансы, что он останется в команде на следующий сезон.

— Нет. На мое решение ничего не может повлиять. Даже если бы я выиграл все трофеи в этом сезоне, это бы не изменило моего решения, — заявил Клопп журналистам.

Напомним, 26 января Клопп сообщил, что оставит пост главного тренера «Ливерпуля» по итогам нынешнего сезона. По словам немецкого специалиста, у него заканчивается энергия для работы в стане «красных».

На данный момент «Ливерпуль» находится на вершине турнирной таблицы Английской премьер-лиги, набрав 48 очков в 21 туре.