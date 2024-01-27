Почеттино – об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Я был в шоке»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, как отреагировал на известия об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Наставник «красных» объявил о решении покинуть клуб после завершения текущего сезона. Немец признался, что ощущает нехватку энергии для продолжения работы.

«Я был в шоке. Я узнал об этом сегодня, когда работал. Действительно грустно.

Когда меня уволили из «Тоттенхэма», именно Юрген первым отправил мне сообщение. Он проделал потрясающую работу в «Ливерпуле», а теперь хочет немного отдохнуть, взять паузу. Думаю, он это заслужил, однако новость всё равно печальна для всех людей, любящих футбол. Отличный персонаж, которого будет не хватать английскому футболу», – приводит журналист Низаар Кинселла высказывания Почеттино.