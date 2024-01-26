Клопп: Я никогда не буду работать в другом клубе АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не собирается работать в другой команде Английской премьер-лиги.

«После ухода из «Ливерпуля» я никогда не буду руководить другим клубом в Англии. Это невозможно. Моя любовь к этому клубу, мое уважение к людям слишком велико. Я не смогу. На это нет никаких шансов», — заявил Клопп в интервью с клубной пресс-службой.

Напомним, немецкий тренер руководит «Ливерпулем» с 2015 года. В текущем сезоне команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 48 очков после 21 тура.

28 января мерсисайдцы примут на своем поле «Норвич». Начало матча Кубка Англии запланировано на 17:30 по мск.

Клопп — об уходе из «Ливерпуля»: «У меня заканчивается энергия»