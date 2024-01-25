Почеттино ответил на вопрос о возможном уходе Силвы в конце сезона

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о возможном уходе центрального защитника Тьяго Силвы. Напомним, у 39-летнего бразильца в конце нынешнего сезона истекает контракт.

«Силва намекал на уход в конце сезона? Честно говоря, я не слышал, что он говорил после матча с «Мидлсбро». Мы не говорили о следующей кампании, так как сосредоточены на настоящем. Скорее, вы должны задать вопрос о будущем ему, а не мне», – дал понять Почеттино на пресс-конференции перед матчем с «Астон Виллой» в Кубке Англии.

Силва проводит свой четвёртый сезон в составе «Челси». За этот срок бразилец выиграл с клубом 3 трофея – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.