Хаби Алонсо: Я сосредоточен на «Байере»

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал решение Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль».

«Слухи — это нормально, я сосредоточен на «Байере». Сейчас я очень доволен своими игроками в Леверкузене. Конечно, для «Ливерпуля» это стало большим сюрпризом. За то, что сделал Юрген в «Ливерпуле», я испытываю к нему огромное уважение и восхищение», — цитирует испанского специалиста Фабрицио Романо.

Напомним, что 26 января Юрген Клопп сенсационно объявил об уходе с поста главного тренера «мерсисайдцев», на котором немец находился с 2015 года. Хаби Алонсо выступал за «Ливерпуль» и выигрывал Лигу чемпионов в 2005 году.