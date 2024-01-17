Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ готов арендовать Брою у «Челси»

17 Января 2024 • 01:22 Комментировать
Фулхэм
...
Эвертон
30.01 22:45

Нападающий «Челси» Армандо Броя заинтересовал «Вулверхэмптон».

Албанский футболист всего шесть раз вышел в стартовом составе команды Маурисио Почеттино в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Как информирует Guardian, Броя может отправиться в аренду уже в текущем месяце – интерес к нему проявляет «Вулверхэмптон». Ранее в числе претендентов на 22-летнего форварда назывались «Фулхэм» и «Торино».

Армандо Броя появился на поле в 17 матчах «Челси» с начала сезона, записав на свой счёт два забитых мяча и одну голевую передачу. Стоимость игрока, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 28 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Армандо Броя трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Января
00:21
«Интер» и «Милан» поспорят за футболиста «Фулхэма»
16 Января
16:12
«Эвертон» может быть вынужден продать Брентуэйта в топ-клуб АПЛ из-за проблем с финансами
15 Января
14:41
Матич обсудил с руководством «Ренна» своё будущее, игрок может вернуться в АПЛ
13:46
«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя центральными защитниками
14 Января
11:53
Виллиан поблагодарил болельщиков «Челси»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ ЭВЕРТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» У Бензема есть три варианта в Европе Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Двум клубам АПЛ грозит снятие очков Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Рома» уволила Моуринью Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина
«Торпедо» победило «Металлург», команды установили рекорд КХЛ «Локомотив» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Января
01:41 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ лидирует в борьбе за Дибалу слухи
01:22 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов арендовать Брою у «Челси»
01:15 · Англия. Кубок Англии
«Вулверхэмптон» только в овертайме дожал «Брентфорд»
00:47 · Англия. Кубок Англии
«Лутон Таун» пропустил первым, но выбил «Болтон» из Кубка
00:45 · Англия. Кубок Англии
Быстрый гол позволил «Бристоль Сити» пройти «Вест Хэм» в Кубке
00:21 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Милан» поспорят за футболиста «Фулхэма» слухи
16 Января
22:54 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель: «Нет смысла оставаться в «Челси», если ты не побеждаешь» 1
22:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» принял решение по Хёйбьергу
21:56 · Англия. Премьер-лига
Регилон близок к переходу в новый клуб
21:37 · Англия. Премьер-лига
Алькантара может покинуть Европу – интерес проявляют четыре клуба
21:30 · Англия. Премьер-лига
Осимхена спросили про желание играть в АПЛ – ответ не удивил
21:09 · Англия. Премьер-лига
Ходжсон подтвердил интерес «Кристал Пэлас» к Филлипсу
19:34 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Де Брёйне просто невероятен»
19:28 · Англия. Премьер-лига
​Пельистри близок к смене «Манчестер Юнайтед» на клуб Ла Лиги
18:53 · Англия. Премьер-лига
​«Бенфика» отреагировала на слухи о переговорах с «Манчестер Юнайтед» по Невешу
Все новости
Рекомендуем