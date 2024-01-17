Клуб АПЛ готов арендовать Брою у «Челси»

Нападающий «Челси» Армандо Броя заинтересовал «Вулверхэмптон».

Албанский футболист всего шесть раз вышел в стартовом составе команды Маурисио Почеттино в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Как информирует Guardian, Броя может отправиться в аренду уже в текущем месяце – интерес к нему проявляет «Вулверхэмптон». Ранее в числе претендентов на 22-летнего форварда назывались «Фулхэм» и «Торино».

Армандо Броя появился на поле в 17 матчах «Челси» с начала сезона, записав на свой счёт два забитых мяча и одну голевую передачу. Стоимость игрока, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 28 млн евро.