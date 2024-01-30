«Тоттенхэм» всерьёз намерен подписать Галлахера до конца января

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер всё ещё может перебраться в «Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно.

23-летний игрок давно считается одной из главных трансферных целей «шпор», однако руководство клуба не устраивал ценник, установленный «Челси». По обновлённым данным Times, «Тоттенхэм» всё же попробует приобрести Галлахера в последние дни январского трансферного периода. Контракт хавбека истекает через полтора года, что может вынудить «пенсионеров» пойти на компромисс.

В активе Конора Галлахера шесть результативных передач в 28 матчах текущей кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 42 млн евро.