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«Тоттенхэм» всерьёз намерен подписать Галлахера до конца января

30 Января 2024 • 00:32 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
1 1.63 X 4.30 2 4.80
31.01 22:30

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер всё ещё может перебраться в «Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно.

23-летний игрок давно считается одной из главных трансферных целей «шпор», однако руководство клуба не устраивал ценник, установленный «Челси». По обновлённым данным Times, «Тоттенхэм» всё же попробует приобрести Галлахера в последние дни январского трансферного периода. Контракт хавбека истекает через полтора года, что может вынудить «пенсионеров» пойти на компромисс.

В активе Конора Галлахера шесть результативных передач в 28 матчах текущей кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 42 млн евро.

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Тоттенхэм Челси Конор Галлахер трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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