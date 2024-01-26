Гендиректор «Ливерпуля» признался, что его удивило решение Клоппа покинуть клуб

Генеральный директор «Ливерпуля» Билли Хоган высказался о заявлении Юргена Клоппа, который решил покинуть пост наставника команды в конце сезона.

«Новости печальные, и я уверен, что многие наши болельщики разделяют мои эмоции. Мы работали бок о бок последние девять лет, но когда твой коллега и друг принимает подобное решение, ты должен уважать его. Был ли я удивлен? Конечно, я удивлен, но я понимаю Клоппа», — заявил Хоган на пресс-конференции.

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в далеком 2015 году. За это время он выиграл вместе с командой семь трофеев. На данный момент мерсисайдцы лидируют в АПЛ, опережая «Манчестер Сити», который идет на втором месте, на пять очков.