​Почеттино: «Ливерпуль» был лучше нас»

В Англии проходят матчи двадцать второго тура Премьер-лиги, «Челси» съездил в Ливерпуль и крупно проиграл там подопечным Юргена Клоппа - 1:4. Аргентинский наставник «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал итоги матча, он признал превосходство «Ливерпуля»:

- Я считаю, что «Ливерпуль» сыграл, конечно же, лучше нас. Они заслужили три очка. Мы не были достаточно хороши, тут многое можно сказать, но если проще - они заслужили свои очки. В финале Кубка Карабао нам надо будет быть более агрессивными, не сбавляя в энергии, - цитирует слова Почеттино BBC Sport.

«Челси» занимает десятое место с турнирной таблице АПЛ.