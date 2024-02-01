Брэдли – самый молодой со времён Трента игрок «Ливерпуля» с двумя ассистами в матче АПЛ

Правый защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли впечатляюще проводит матч против «Челси».

На 23-й минуте встречи молодой футболист ассистировал Диогу Жоте, а на 65-й помог забить Доминику Собослаи. Между этими двумя событиями уместился и гол самого Брэдли – он отличился в конце первого тайма.

Как отмечает Opta, Брэдли стал самым молодым (20 лет и 206 дней) с 2019 года игроком «Ливерпуля», отметившимся двумя голевыми передачами в поединке Премьер-лиги. Тренту Александеру-Арнольду это достижение покорилось чуть раньше – в возрасте 20 лет и 143 дней.

Сегодняшний матч – лишь второй для Конора Брэдли в рамках АПЛ.