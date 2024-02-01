​Клопп одержал 200-ю победу в АПЛ

В Англии проходят матчи двадцать второго тура АПЛ, «Ливерпуль» обыграл «Челси» и обеспечил своему немецкому наставнику Юргену Клоппу повод для дополнительного торжества. Дело в том, что победа стала для него юбилейной, двухсотой в английском чемпионате. Лишь шестеро тренеров до него добивались столь высокого показателя. Напомним, что Клопп перебрался в «Ливерпуль» летом 2015 года, до этого он тренировал дортмундскую «Боруссию».

В следующем туре английского чемпионата «Ливерпулю», в свою очередь, предстоит сыграть в Лондоне - но против «Арсенала». Это случится четвертого февраля.