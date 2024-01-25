Почеттино оценил шансы «Челси» в финале Кубка лиги против «Ливерпуля»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от финала Кубка лиги, в котором его команда сыграет с «Ливерпулем». Напомним, решающий матч между «пенсионерами» и «скаузерами» состоится 25 февраля на «Уэмбли».

«Нам предстоит встретиться с очень солидной и стабильной командой. Это будет очень сложный матч, большой вызов для всех игроков. Я ожидаю отличный финал», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Перед финалом Кубка лиги «Челси» встретится с «Ливерпулем» на «Энфилде» в рамках Английской премьер-лиги. Поединок состоится 31 января в ближайшем туре чемпионата.