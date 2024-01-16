«Манчестер Юнайтед» присоединился к «Баварии» и «Интеру» в гонке за защитником «Челси»

«Манчестер Юнайтед» стал очередным клубом, который участвует в гонке за центральным защитником «Челси» Трево Чалобой. По информации от Fichajes, команда Эрика тен Хага поборется с мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером» за англичанина.

Чалоба не входит в планы главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино, поэтому руководство готово расстаться с футболистом. Отметим, что первую половину сезона Трево пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Челси» требует за 24-летнего Чалобу около 50 миллионов евро компенсации. Летом Трево отказались отпускать в аренду в «Баварию», куда игрока звал бывший тренер Томас Тухель.