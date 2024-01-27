У «Ливерпуля» нет приоритетного кандидата на замену Клоппу

В «Ливерпуле» ещё не определились с приоритетным вариантом замены Юргену Клоппу.

Немецкий рулевой, занимающий пост во главе «красных» с 2015 года, уйдёт в отставку по окончании текущего сезона, о чём официально объявил в пятницу. По данным английской прессы, фаворитами на должность нового тренера «Ливерпуля» будут Хаби Алонсо из «Байера» и Роберто де Дзерби из «Брайтона». Тем не менее, как сообщает журналист Сэм Уоллес, внутри клуба ещё ничего не решили – на сегодняшний день руководство не склоняется ни к одной из возможных опций.

Отмечается, что в «Ливерпуле» намерены назначить нового спортивного директора, прежде чем выбирать преемника Клоппа.