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«Челси» повторил показатель забитых голов прошлого сезона, проведя на 22 матча меньше

24 Января 2024 • 03:49 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

«Челси» по-прежнему не отличается стабильностью, но чаще преуспевает в атаке.

Во вторник коллектив Маурисио Почеттино вышел в финал Кубка лиги, разгромив «Мидлсбро» (6:1). Как отмечает журналист Том Коули, в активе «синих» теперь 51 забитый мяч во всех турнирах текущей кампании – ровно столько же команда забила за весь прошлый сезон. При этом, что самое главное, нынешний «Челси» достиг этого показателя, проведя на 22 матча меньше (28 против 50).

В настоящий момент лондонцы занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ с 31 набранным очком после 21 тура. 26 января «пенсионерам» предстоит принять в родных стенах «Астон Виллу» в рамках Кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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