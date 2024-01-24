«Челси» повторил показатель забитых голов прошлого сезона, проведя на 22 матча меньше

«Челси» по-прежнему не отличается стабильностью, но чаще преуспевает в атаке.

Во вторник коллектив Маурисио Почеттино вышел в финал Кубка лиги, разгромив «Мидлсбро» (6:1). Как отмечает журналист Том Коули, в активе «синих» теперь 51 забитый мяч во всех турнирах текущей кампании – ровно столько же команда забила за весь прошлый сезон. При этом, что самое главное, нынешний «Челси» достиг этого показателя, проведя на 22 матча меньше (28 против 50).

В настоящий момент лондонцы занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ с 31 набранным очком после 21 тура. 26 января «пенсионерам» предстоит принять в родных стенах «Астон Виллу» в рамках Кубка Англии.