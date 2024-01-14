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Джеррард хочет переманить в «Аль-Иттифак» защитника «Челси» слухи

14 Января 2024 • 00:48 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Центральный защитник лондонского «Челси» Маланг Сарр может переехать в Саудовскую Аравию.

Французский футболист ни разу не сыграл за команду Маурисио Почеттино в текущем сезоне. «Синие» могут продать 24-летнего игрока уже в нынешнем месяце, и интерес к нему проявил «Аль-Иттифак». По данным Football.London, главный тренер саудовского коллектива Стивен Джеррард хотел бы, чтобы клуб приобрёл центрбека в зимнее трансферное окно.

Маланг Сарр перешёл в «Челси» из «Ниццы» в 2020 году, а в дальнейшем выступал за «Порту» и «Монако» на правах аренды. Стоимость француза, по оценке портала Transfermarkt, составляет 4 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Стивен Джеррард Аль-Иттифак Маланг Сарр трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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