Каррагер: «В этом сезоне ван Дейк вернулся к своей лучшей форме»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об игре защитника мерсисайдцев Виргила ван Дейка в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, в прошлом сезоне нидерландский футболист испытывал проблемы, так как вся команда находилась не в лучшем состоянии. Сейчас же, как отмечает Каррагер, ван Дейк сумел вернуть свою прежнюю форму.

«В этом сезоне Виргил, полагаю, вернулся к своей лучшей форме. Так оно и должно быть, потому что теперь «Ливерпуль» — совершенно другая команда», — цитирует Каррагера Mirror.

В текущем сезоне 32-летний ван Дейк провёл за «Ливерпуль» 22 матча, в которых сумел забить один гол и отдать две результативные передачи. На сегодняшний день «красные», набравшие 48 очков 21 туре, возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии.